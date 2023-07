Netflix, con il suo enorme catalogo, riesce da sempre a soddisfare i gusti più disparati.

Tuttavia, tra la pluralità di generi disponibili, la narrazione post apocalittica è sicuramente quella che desta maggior entusiasmo tra gli spettatori di tutte le età.

Come sarebbe la vita sulla Terra se fossimo vittime di una catastrofe mondiale? Come sopravvivere ? La razza umana subirà dei cambiamenti ? Quali pericoli potrebbero celarsi e quante possibilità vi sono che gli eventi narrati accadano veramente.

Il genere post-apocalittico è in grado di trasportare lo spettatore negli scenari della nuova realtà raccontata, quasi come se la stesse effettivamente vivendo. Egli si sente parte del gruppo dei sopravvissuti, pronto a vivere un’esperienza all’insegna dell’ avventura. Dove la dicotomia coraggio-pericolo in agguato la fanno da padrona.

Per gli amanti del genere, ecco 3 delle più acclamate serietv post apocalittiche disponibili su Netflix.

Netflix: Le serie di cui non potrai più fare a meno

THE UMBRELLA ACADEMY

Una famiglia di sette fratelli, nati in circostanze piuttosto particolari, si rincontrano dopo anni in occasione della morte del loro padre adottivo. Tuttavia, da un momento all’altro, si ritroveranno ad affrontare il pericolo di un’Apocalisse imminente. Il loro nuovo obiettivo sarà dunque quello di fermare l’Apocalisse e di salvare l’umanità dall’estinzione. Con un mix di ironia, fantasy e drammaticità, la serie si compone di 3 stagioni. Tuttavia, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 è probabile che, The Umbrella Academy, ritorni su Netflix con la sua quarta e ultima stagione.

THE 100

In un futuro in cui la Terra è diventata invivibile e la popolazione mondiale vive su una stazione spaziale, un gruppo di 100 ragazzi, detenuti per aver violato la legge, viene inviato sulla Terra per testarne la vivibilità. The 100 è sicuramente tra le serie TV più apprezzate negli ultimi anni. Lo show si compone infatti di 7 stagioni che, nel tempo, sono riuscite a mantenere la stessa qualità e capacità di narrazione. Per gli amanti del genere The 100, sarà una vera e propria rivelazione.

THE RAIN

Trascorsi sei anni da quando una terribile pioggia mortale ha decimato l’intera popolazione mondiale, un fratello ed una sorella decidono di lasciare il bunker in cui si erano rifugiati per intraprendere un viaggio alla ricerca di risposte e di un luogo più sicuro, insieme ad altri sopravvissuti. La serie, composta da 3 stagioni, è disponibile interamente su Netflix.