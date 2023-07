Kena Mobile distrugge finalmente Vodafone, ecco fino a 380 giga al mese

Kena sta dominando il mercato. Questo gestore che con la sua grande propensione a far risparmiare gli utenti è riuscito a battere la concorrenza, avrebbe qualcosa di nuovo da proporre. L’ultimo mese di luglio sta dimostrando la grandezza di Kena che infatti con i suoi nuovi contenuti ha stravolto le offerte mobili. In più ci sarebbe anche modo di ottenere una sorta di promozione scegliendo un’offerta, ma tutto ciò è soggetto a scadenza.

Obiettivo come sempre è quello di riuscire a mettere i bastoni tra le ruote ai gestori più forti e questo provider ci starebbe riuscendo alla grande. Avere un gran numero di utenti potrebbe tornare poi estremamente comodo, come è sempre stato. Kena Mobile sfrutta dunque proprio adesso la sua grande volontà di riuscire a far risparmiare tutti, soprattutto con l’ultima promo STAR.

Kena Mobile distrugge la concorrenza con la STAR e con una promo particolare

Un gestore come Kena Mobile riesce a battere la concorrenza soprattutto grazie alle sue nuove offerte. Tra queste la STAR è la migliore in assoluto visto che vanta al suo interno contenuti di rilievo. Si parte infatti da un prezzo mensile di soli 6,90 € per sempre per avere davvero tutto ciò che serve. Inizialmente ecco minuti senza limiti e 1000 messaggi per poi arrivare a 130 giga in 4G. Scegliendo la ricarica automatica poi ci sono anche 50 giga in più di cui beneficiare ogni mese. Grazie al periodo promozionale, fino al prossimo 25 luglio, chiunque sottoscriverà un’offerta del gestore, potrà avere 200 giga ulteriori da utilizzare per 60 giorni.

Questi sono solo alcuni dei servizi di cui Kena consente di beneficiare, visto che ce ne sono molti altri che potete scoprire sul sito ufficiale del gestore.