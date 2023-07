Google Maps, le truffe circolano anche sul navigatore più amato di sempre

Recentemente, è emersa una notizia che ha destato preoccupazione tra gli utenti di Google Maps in tutto il mondo: alcuni malintenzionati stanno sfruttando le funzionalità del servizio per perpetrare truffe.

Google Maps è un servizio di mappatura web di prim’ordine che offre una serie di funzionalità utili, tra cui la navigazione GPS, la visualizzazione di mappe dettagliate, le recensioni dei luoghi e molto altro. Tuttavia, come con qualsiasi servizio online, esiste il rischio di truffe. Recentemente, è emersa una notizia che ha destato preoccupazione tra gli utenti in tutto il mondo: alcuni malintenzionati stanno sfruttando le funzionalità del servizio per perpetrare truffe.

Google Maps: come si stanno muovendo i truffatori?

I truffatori utilizzano Google Maps per creare numeri di telefono fraudolenti e link di phishing dannosi, sfruttando le funzionalità social del sistema di navigazione. Questo problema ha attirato l’attenzione degli esperti di cybersecurity, che sottolineano la necessità di una maggiore vigilanza da parte dei sistemi di sicurezza di Google.

Un esempio di come funzionano queste truffe è stato rivelato da Shmuli Evers, un designer che ha condiviso la sua esperienza su Twitter. Dopo aver perso un volo con Delta Air Lines, Evers ha cercato il numero di assistenza della compagnia aerea su Google. Tuttavia, invece di contattare il numero ufficiale, è caduto in una trappola: è stato contattato da truffatori che si sono spacciati per dipendenti di Delta Air Lines e hanno cercato di convincerlo a prenotare un volo a un prezzo molto più alto del normale.

Queste frodi sono possibili perché molte delle informazioni sulle attività commerciali e i servizi presenti su Google non sono monitorate o aggiornate dai legittimi proprietari. Di conseguenza, chiunque può inviare informazioni false o ingannevoli su queste aziende, inducendo Google a fornire dati errati.

Per proteggerti, è importante fare attenzione ai siti web che visiti e ai numeri di telefono che contatti. È sempre meglio utilizzare i canali ufficiali delle aziende e verificare attentamente le informazioni prima di fornire dettagli personali o di pagamento. Inoltre, è consigliabile utilizzare un sistema di protezione affidabile che protegga i tuoi dispositivi da attacchi di phishing, smishing e vishing. Un esempio di tale sistema è Bitdefender, che offre una protezione completa per i dispositivi mobili.