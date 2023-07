Un volantino Euronics davvero coi fiocchi vi attende proprio in questi giorni in tutti i punti vendita dell’azienda, gli utenti sono liberi di riuscire a mettere le mani su veri e propri top di gamma, pronti a ridurre al massimo la spesa finale da sostenere, a prescindere dalla categoria merceologica.

Il risparmio è come al solito di casa da Euronics, e per questo motivo oggi è davvero facile pensare di spendere poco sui nuovi prodotti di tecnologia. L’unico appunto che possiamo fare riguarda la necessità di prestare attenzione alle differenze relative ai soci di appartenenza, per questo motivo non perdete di vista l’obiettivo finale.

Euronics, avete poco tempo per approfittare degli sconti

I prezzi degli smartphone sono in fortissimo ribasso per pochissimo tempo su Euronics, in questi giorni gli utenti sono effettivamente pronti finalmente ad acquistare alcuni dei migliori top di gamma, come Apple iPhone 14 Pro, disponibile a 1149 euro, passando anche per iPhone 14 Plus, il cui prezzo è comunque più che abbordabile se considerate che sono richiesti 999 euro per l’acquisto finale. Gli utenti che invece fossero interessati sempre ad Apple, ma non fossero disposti a spendere cifre eccessive, potranno affidarsi all’Apple iPhone 11, che oggi costa 499 euro.

Non mancano all’appello tantissimi altri prodotti da non perdere di vista, appartenenti alle più svariate categorie merceologiche. Se volete potete scoprire parte delle offerte sul sito ufficiale di Euronics, in caso contrario affidatevi alle pagine sottostanti.