In occasione dello Steam Next Fest, ecco arrivare una nuova demo per Demolish & Build 3. Il titolo permetterà a tutti i giocatori di immergersi nel mondo dell’edilizia, impersonando il proprietario di un’azienda di costruzioni e demolizioni.

Grazie ad un sistema avanzato incentrato sulla distruzione degli edifici e di una fisica realistica, sarà possibile divertirsi in totale sicurezza. La demo permetterà di saggiare le principali caratteristiche di Demolish & Build 3 in attesa dell’uscita ufficiale prevista per il primo trimestre del 2024.

In seguito, il titolo arriverà anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Lo sviluppo è curato dal team polacco Demolish Games e, trattandosi di un simulatore a tutti gli effetti, c’è stata molta attenzione al realismo.

La prima demo di Demolish & Build 3 arriva su Steam per permettere a tutti di provare il gameplay e diventare dei costruttori provetti

Infatti, Demolish & Build 3 presenta dinamiche che le ditte di costruzione e demolizione si trovano a fronteggiare quotidianamente. Inoltre, non mancheranno attrezzature realistiche, oltre a sfide legate alla gestione e allo sviluppo dell’azienda.

I giocatori potranno divertirsi con una vasta gamma di attrezzi e veicoli, ciascuno con uno scopo diverso. Starà agli utenti scegliere l’attrezzo migliore per un determinato lavoro, senza dimenticare che, a volte, bisognerà ricorrere alle maniere forti. Tra i vari strumenti a disposizione non mancheranno i mezzi pesanti tra cui anche una gru gigante.

Come dichiarato da Paweł Dywelski, CEO di Demolish Games: “Demolish & Build 3 è un nuovo inizio per la serie, che porta una nuova qualità e molte caratteristiche uniche. Una delle principali innovazioni è il sistema di distruzione realistico. Ogni frammento è composto da materiali specifici con parametri che ne determinano la resistenza a diversi tipi di danni. Il sistema basato sulla fisica considera anche l’interazione tra oggetti e strutture individuali, garantendo un’esperienza realistica di demolizione“.

La demo è disponibile su Steam e includerà una missione intera della durata di circa 45 minuti. In questo modo, sarà possibile valutare a fondo il gameplay e le dinamiche di gioco.