CoopVoce fa il miracolo, 180 giga distruggono Vodafone per sempre

Non serviva certamente qualcuno che lo ricordasse per far capire al pubblico che il gestore migliore attualmente è CoopVoce. Questo provider con il passare del tempo è stato in grado di prendersi una grande fetta di mercato tra i provider virtuali ma non solo. Anche le aziende più navigate nel settore della telefonia devono ora cedere il passo a questa realtà, più volte bistrattata in passato.

Nessuno credeva infatti che CoopVoce potesse un giorno rappresentare uno dei capisaldi del mondo della telefonia. In questo momento è proprio così grazie alle offerte di cui dispone sul sito ufficiale che riescono a rendere possibili tutte le operazioni con un dispendio minimo.

Effettivamente nessun gestore può pareggiare quello che mette sul piatto al momento CoopVoce, soprattutto in termini di prezzi. La nuova EVO 180, ancora disponibile fino al prossimo 2 agosto, costa infatti molto meno della norma.

CoopVoce: nuova offerta EVO con 180 giga e minuti senza limiti verso tutti, ecco i dettagli

Per scegliere la migliore offerta in questo momento basta solo recarsi sul sito ufficiale di CoopVoce. Gli utenti troveranno in alto l’offerta EVO 180, soluzione che non ha più bisogno di presentazioni. Durante l’ultimo periodo sono stati in migliaia a sottoscriverla, beneficiando del prezzo di 7,90 € al mese per sempre.

Al suo interno poi ci sono tutti i contenuti di cui uno smartphone ha bisogno, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga per la connessione. Innanzitutto ecco minuti senza limiti verso tutti i gestori con 1000 SMS verso tutti. Si chiude con 180 giga disponibili per la connessione in 4G ogni mese.