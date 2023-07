In alcuni casi, si è restii a mostrare il proprio numero di telefono sulle app di messaggistica più conosciute al momento. La paura principale, soprattutto nei gruppi, è che questo cada in mano di qualche malintenzionato.

Forse non saprete però che Telegram ha tra le sue opzioni quello di svelare agli altri utenti solo il proprio numero di contatto, mentre Whatsapp ha quasi completato lo sviluppo di questa funzione.

Nascondere il numero su Whatsapp

Whatsapp è un’app che si basa sull’utenza telefonica, una volta che aggiungiamo qualcuno, questo qualcuno potrà vedere il contatto telefonico. Il numero è necessario per creare l’account, quindi è inevitabile inserirlo. Tuttavia, nelle impostazioni della privacy vi è un’opzione che ci permette di nascondere questo dettaglio privato. Questa funzione smette di quando si viene inseriti in un gruppo.

WhatsApp, tuttavia, sta ideando una nuova possibilità per rendere il nome profilo che abbiamo scelto visibile al posto del nostro numero di telefono. Ma gli sviluppatori ci stanno ancora lavorando.

Ad oggi hanno ideato un nuovo aggiornamento (riguardante i gruppi) che offrirà l’opzione di mostrare il contatto telefonico soltanto agli amministratori il gruppo, cioè a coloro che vi hanno tra i contatti, ma al momento è presente soltanto una versione beta. Nel caso poi i test andranno come previsto, tale funzione sarà implementata e distribuita a tutti

Due alternative molto meno pratiche potrebbero essere quelle di usare un numero temporaneo o una SIM alternativa.

Usare solo il nome utente su Telegram

Il numero di telefono è indispensabile per installare ed usare Telegram, così come per Whatsapp, per dare vita ed autenticare al proprio account. Nel suo caso, però, l’utente può scegliere di mostrare solamente il proprio username.

Per nascondere il contatto telefonico su Telegram bisogna:

Aprire Telegram;

Accedere alle impostazioni;

Selezionare “Privacy e sicurezza”;

Fare tap su “Numero di telefono”;

Selezionare “Nessuno” dal menù sotto “Chi può vedere il mio numero”. Le altre scelte sono “Tutti” o “I miei contatti”.

Si può quindi anche scegliere di restringere ai soli contatti la possibilità di trovarci tramite numero di telefono. Per farlo, basta selezionare “I miei contatti” dal menù sotto “Chi può trovarmi con il mio numero”.

Vi raccomandiamo comunque, di stare molto attenti a chi date i vostri dati e al messaggiare con degli sconosciuti, i casi di hackeraggio sono sempre più comuni e diffusi!