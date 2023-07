Canone RAI, addio alla tassa per tutti questi utenti

Ci sono diversi modi per non pagare il canone Rai, ma bisogna conoscerli e documentarsi in merito alle operazioni da portare a termine.

Innanzitutto a non pagare il canone possono essere coloro che dichiarano di non avere in casa una televisione o un dispositivo utile per ricevere i canali TV e radio della Rai.

Canone RAI: adesso queste categorie possono evitare di pagarli per sempre

Bisogna ricordare che anche altri dispositivi mettono in condizione le persone di dover pagare per forza la tassa, proprio come quelli in lista:

ricevitori TV di tipo disso;

ricevitori TV di tipo portatile;

ricevitori TV per mezzi mobili;

ricevitori radio di tipo fisso;

ricevitori radio di tipo portatile;

ricevitori radio per mezzi mobili;

terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H);

riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata).

Ci sono anche altre tipologie di dispositivi che sono utili eventualmente per la ricezione della radiodiffusione. Ecco la lista:

videoregistratore con un sintonizzatore TV;

chiavetta USB con un sintonizzatore radio/TV;

scheda per computer con un sintonizzatore radio/TV;

decoder per la TV digitale terrestre;

ricevitore radio/TV satellitare;

riproduttore multimediale, con un ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).

Andando avanti, anche i militari e diplomatici stranieri sono esonerati dal pagamento. La stessa cosa vale per coloro che vanno oltre i 75 anni di età, ovviamente previa richiesta.

L’agevolazione riguarda anche coloro che hanno un reddito annuale che non supera la soglia degli 8000 €. Ovviamente si tratta di tutte situazioni per le quali sarà necessaria una richiesta ad effettuare mediante il sito dell’Agenzia delle Entrate.