Asteroide contro la Terra, tutta la verità sulla donna colpita dal corpo celeste

Un evento insolito ha recentemente attirato l’attenzione dei media: una donna in Francia sostiene di essere stata colpita da un meteorite nel suo giardino. Questa storia, diffusa dal giornale francese Dernières Nouvelles d’Alsace, si è svolta a Schirmeck, un piccolo comune nel Basso Reno, regione a Est della Francia. La donna, mentre prendeva un caffè sulla sua terrazza con un’amica, ha riferito di aver sentito un rumore sul tetto seguito da un impatto sul suo costato. Inizialmente, ha pensato che fosse un animale, forse un pipistrello, ma poi ha scoperto che era un asteroide contro la Terra.

Asteroide contro la Terra: colpa dello Spazio o dell’industria metallurgica?

La notizia è stata riportata per la prima volta il 13 luglio dalla stampa francese, e successivamente da testate nazionali come Le Parisien e la versione francese dell’Huffington Post. Le due donne hanno trovato il meteorite nel cortile e lo hanno fatto analizzare da un geologo locale, Thierry Rebmann, che ha suggerito che la roccia fosse un meteorite. Tuttavia, la sua effettiva origine è stata messa in dubbio dal Museo di Mineralogia di Strasburgo, che sostiene che l’oggetto potrebbe provenire più dagli scarti dell’industria metallurgica che dallo spazio.

La probabilità di essere colpiti da un meteorite è estremamente bassa, spesso paragonata a quella di vincere il SuperEnalotto. La NASA afferma che negli ultimi 1.000 anni non ci sono report credibili di persone uccise da una roccia proveniente dallo spazio. Tuttavia, nel 1954, una donna di nome Ann Hodges è stata colpita da un meteorite, anche se di rimbalzo. Il meteorite è caduto sulla sua casa a Sylacauga, in Alabama, ha distrutto la sua radio, poi è rimbalzato e l’ha ferita. Questo è l’unico caso documentato di una persona ferita da un meteorite.

La storia della donna francese rimane ancora da verificare. Se fosse confermata, sarebbe un evento notevole, dato che i casi di persone colpite da meteoriti sono estremamente rari. Tuttavia, è importante ricordare che le affermazioni devono essere sottoposte a un rigoroso esame scientifico prima di essere accettate come verità.