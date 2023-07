Acquista un iPhone 14 Pro con WindTre a un prezzo davvero vantaggioso e ricevi 200 GB di traffico dati al mese grazie alla nuova offerta WindTre FULL 5G Summer. La tariffa è rivolta a tutti i nuovi clienti ed è abbinata al servizio Reload exChange, che consente di richiedere una valutazione massima di 800€ sul vecchio smartphone e di ricevere un nuovo dispositivo ogni anno.

WindTre FULL 5G Summer con iPhone 14 Pro: costi e attivazione dell’offerta!

L’offerta WindTre FULL 5G Summer è online per tutti i nuovi clienti al costo di soli 14,99 euro al mese e permette di ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

I nuovi clienti possono attivare l’offerta accedendo al sito ufficiale del gestore, effettuando la prenotazione online o recandosi direttamente presso uno dei punti vendita abilitati. Il gestore affianca alla sua offerta l‘acquisto di uno smartphone a rate e consente addirittura di ottenere un dispositivo gratis.

Durante l’attivazione, infatti, i nuovi clienti possono indicare se desiderano ottenere uno smartphone Honor 70 Lite 5G a costo zero, se desiderano acquistare soltanto la SIM o se desiderano abbinare all’offerta uno smartphone differente tra quelli presenti in listino.

I clienti dovranno portare in negozio il loro vecchio smartphone per ricevere una valutazione e ogni anno potranno ottenere un dispositivo di ultima generazione senza dover andare incontro a costi extra.

Selezionando l’acquisto di un iPhone 14 Pro sarà necessario andare incontro a una spesa iniziale di 119,00 euro per lo smartphone e ad una spesa di attivazione di 6,99 euro per l’offerta. La SIM, invece, necessiterà di una spesa di soli 10,00 euro. Mensilmente, invece, WindTre richiederà una spesa complessiva di 49,98 euro, che comprende 14,99 euro al mese per l’offerta e 33,99 euro per lo smartphone.