1Mobile è sempre pronta a ridurre al massimo la spesa finale che gli utenti devono sostenere, offrendo loro la possibilità di accedere a bundle di tutto rispetto, senza mai obbligarli a scelte particolarmente sofferte o difficili. Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente conveniente sotto molteplici aspetti, con 1Mobile pronta a superare anche le dirette concorrenti del mercato.

Gli utenti che oggi vogliono spendere solamente 5 euro al mese, devono assolutamente richiedere la TOP 150 Summer Edition, una promozione assolutamente convincente ed unica nel suo genere, che promette a tutti la possibilità di godere di ben 150 giga di traffico dati al mese, con anche minuti illimitati, spendibili a piacimento verso tutti, oppure 50 SMS che potranno essere utilizzati a piacimento in Italia.

Il costo fisso, come anticipato del resto, è di 5 euro per la prima mensilità, a partire dal secondo rinnovo la spesa sale a 7,99 euro, sempre da versare direttamente con il credito residuo della SIM che si andrà effettivamente ad acquistare.

Non perdetevi le offerte Amazon con le quali riuscire a spendere pochissimo, a questo link trovate i codici sconto gratis e tutti i prezzi più bassi.

1Mobile, nuovi sconti vi aspettano

Dopo avervi raccontato ciò che la promo nasconde al proprio interno, proviamo a capire in che modo è possibile richiederla sul proprio numero. Prima di tutto dovete sapere che non esistono vincoli nell’attivazione, ciò sta a significare che a conti fatti tutti gli utenti in Italia la possono attivare, sia su nuova numerazione che con portabilità da qualsiasi operatore telefonico.

Ciò che cambia è il costo iniziale, che è di 5 euro per le nuove SIM, mentre completamente gratuito per tutti gli altri (che la richiederanno con portabilità del proprio numero).