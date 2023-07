TikTok è diventata la fonte di notizie più utilizzata soprattutto dagli adolescenti, secondo una nuova ricerca di Ofcom.

Il nuovo rapporto sul consumo di notizie mostra che TikTok è la fonte di notizie principale per gli utenti tra i 12 e i 15 anni. Oltre ad essere la più popolare tra i giovani, è utilizzato dal 28% degli adolescenti, seguito da YouTube e Instagram, che raggiungono una stima del 25%. Tuttavia, tenendo conto di tutti i contenuti riguardanti le notizie presenti sulle piattaforme, la BBC ha ancora il primato rispetto a qualsiasi altra testata giornalistica letta in questa fascia di età. Infatti, è utilizzata dal 39% degli adolescenti.

Nic Newman, senior research associate presso il Reuters Institute for the Study of Journalism, ha affermato che è in atto un grande cambiamento in termini di modo in cui le persone consumano le notizie. Molti editori si sono uniti a TikTok. “TikTok, Snapchat, Instagram sono tra le più gettonate. Le persone che i giovani ascoltano tendono ad essere influencer che filmano per una serie di motivi – in alcuni casi sono creatori di notizie specifici, in altri casi sono utenti della parte più leggera dell’app”.

“Una delle cose che abbiamo davvero visto negli ultimi 12 mesi è che abbiamo editori che sono molto riluttanti ad entrare a far parte del mondo di TikTok. Spesso perché come dimostrano i sondaggi TikTok è anche tra le piattaforme meno affidabili, in parte perché è una delle più recenti”. Il Covid ha inciso molto sulla popolarità dell’app, che durante la pandemia ha registrato il maggior numero di nuovi utenti o di contenuti realizzati inerenti al tema. Inoltre, perché si aveva più tempo a disposizione per creare contenuti durante i lockdown.

TikTok spopola soprattutto tra i giovani – e non solo – come una delle fonti di notizie più utilizzate

Quando si considerano le percezioni sullo status di fiducia al di là del reale utilizzo che se ne fa, gli adolescenti valutano le fonti tradizionali come più affidabili rispetto alle loro controparti online. Infatti, BBC One/Two è considerata attendibile dall’82% dei suoi utenti adolescenti, rispetto a TikTok con il 32%, Instagram al 38%, Facebook al 41% e Snapchat al 31%. Twitter è l’eccezione, con un punteggio di fiducia del 50%.

Gli argomenti di notizie di maggior interesse per gli adolescenti più giovani sono generalmente “personaggi sportivi” (23%), “notizie del mondo musicale o cantanti” (15%), “celebrità o personaggi famosi” (11%), “cose serie che accadono” (8%) e notizie su “animali o ambiente” (9). Le persone di età compresa tra i 16 e i 24 anni hanno anche meno probabilità rispetto all’adulto medio di accedere alle notizie dai media tradizionali, come la TV (47% contro 70%), la radio (25% contro 40%) e la carta stampata (16% contro 26%). In questa fascia d’età Instagram è la singola fonte di notizie più utilizzata con il 44%, seguita da Facebook con il 33%, Twitter con il 31% e TikTok con il 29%.

Allo stesso modo, Facebook – la terza fonte più popolare tra le fonti di notizie tra adulti – mostra segni di calo, passando dal 33% al 30% nello stesso periodo. La popolarità di TikTok come fonte di notizie per adulti sta crescendo, con un adulto su 10 che afferma di usarlo per tenersi al passo con le ultime notizie. Si tende a preferire Facebook soprattutto per le notizie locali. Per le restanti notizie resta molto apprezzato Twitter.