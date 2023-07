Sembra che siano stati rivelati nuovi succosi dettagli in merito all’uscita della nuova console di PlayStation, una notizia che ha fatto il giro del mondo nelle ultime settimane.

Sembra infatti che a causa di una causa legale in corso con Microsoft, siano stati rivelati i dettagli di un nuovo modello definito “Slim” della PS5. Sony non si è mai espressa a riguardo, ma sembra che presto riceveremo notizie importanti in merito.

L’insider Tom Henderson ha rivelato infatti nuovi dettagli interessanti sulla nuova PS5 Slim. L’insider ha specificato che non si sa ancora nulla sulla data in cui verrà annunciata ufficialmente la console. L’unica cosa certa è che la logistica è già pronta per il lancio ufficiale che avverrà a settembre del 2023.

Una scelta quasi obbligata per Sony

“Non so nulla delle recenti indiscrezioni su PlayStation Slim e del periodo in cui verrà svelata. L’uscita è fissata per settembre, quindi bisogna aspettarsi una dichiarazione nei prossimi giorni”, ha detto Henderson su Twitter. “Non so se si chiamerà Slim, sono propenso a credere che si chiamerà semplicemente PS5 e marchiato come un modello migliorato”, queste le parole dell’insider sul noto social di Elon Musk.

Tra le altre informazioni utili, si crede inoltre che la nuova versione presenterà un’unità disco rimovibile. Una soluzione che potrebbe vedere l’unità in questione essere venduta separatamente come accessorio aggiuntivo.

Non è la prima volta che Sony fa annunci del genere, anche se bisogna ammettere che durante il 2023 ha fatto cilecca con molti fan. L’evento di presentazione delle novità non è stato molto apprezzato a causa dello scarso numero di contenuti, ed è per questo che l’annuncio improvviso di una PS5 Slim potrebbe fare la differenza.