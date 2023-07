Chi di noi non ha mai sognato di poter avere un’auto che si guida autonomamente. Forse ben presto sarà così. Tesla ha infatti dichiarato di essere al momento impegnata in trattative con un’altra importante casa automobilistica per concedere in licenza la propria tecnologia di guida completamente autonoma (FSD).

Durante l’ultima conferenza dedicata agli aspetti finanziari della società, Elon Musk, ceo di Tesla, ha concentrato la propria attenzione sull’importanza della tecnologia FSD su cui la sua casa automobilistica focalizza le energie.

Tuttavia, non è ancora noto il nome della casa automobilistica che possa essere coinvolta nelle attuali trattative. Si presume però che le informazioni verranno presto svelate dai gli stessi investitori durante la prossima riunione.

Perché Elon Musk vuole condividere la sua tecnologia per la guida autonoma

Musk ha tenuto a spiegare il motivo per il quale vuole concedere in licenza la suite FSD, mettendo in chiaro che Tesla ha investito milioni di dollari nello sviluppo di questa tecnologia. Ancora oggi, sta continuando a lavorare per raggiungere i propri obiettivi riguardanti veicoli elettrici con guida automatica: “Crediamo fortemente nell’aiutare altre case automobilistiche ad accelerare la rivoluzione dei veicoli elettrici e cerchiamo di fare la cosa giusta”, ha affermato. Gli investitori di Tesla hanno accolto positivamente questa decisione, poiché rappresenta un’altra fonte di reddito che l’azienda può sviluppare nei prossimi anni.

Fino ad ora, FSD ha accumulato oltre 500 milioni di km percorsi. Un valore che di certo non può passare inosservato ma che è in procinto di crescere. L’obiettivo principale di Tesla è quello di allargare l’utilizzo del sistema FSD all’interno dei propri veicoli, poiché secondo la propria logica ciò implementerebbe strade più sicure. La guida autonoma è per Tesla migliore rispetto a quella umana imprecisa e talvolta pericolosa.

Dobbiamo solo aspettare i dettagli della prossima riunione e sperare che un giorno, non molto lontano, la guida autonoma sarà inclusa in qualsiasi auto.