PosteMobile, bastano 4 euro per ottenere una valanga di GB

PosteMobile, l’operatore di telefonia mobile di Poste Italiane, ha lanciato una nuova offerta che sta attirando l’attenzione di molti consumatori. Questa offerta, chiamata “PosteMobile Super 20“, offre 20 GB di dati per soli 4 euro al mese. È una proposta piuttosto attraente per coloro che utilizzano principalmente il loro dispositivo per navigare online e non necessitano di un gran numero di SMS o minuti di chiamate.

PosteMobile: le altre promo della compagnia telefonica

PosteMobile ha una reputazione di offrire piani tariffari accessibili e competitivi, soprattutto per coloro che hanno un budget limitato. Le sue offerte sono spesso indirizzate a persone che potrebbero avere difficoltà a permettersi i piani più costosi offerti da altri operatori. Inoltre, ha una presenza capillare in tutto il paese, con uffici postali e Postamat facilmente accessibili anche nelle aree più remote.

Un altro vantaggio di PosteMobile è l’assistenza clienti. L’operatore ha investito in un supporto clienti potenziato dall’intelligenza artificiale e ha una presenza attiva sui social media, rendendo facile per i clienti ottenere aiuto quando ne hanno bisogno.

Oltre alla “PosteMobile Super 20”, l’operatore offre anche una serie di altri piani tariffari. Ad esempio, la gamma di offerte “Creami Extra Wow” offre tre diversi livelli di dati internet, con chiamate e SMS gratuiti inclusi in ogni piano. Poi c’è “Creami Extra WOW 50×2” a 8 euro al mese, che include minuti illimitati di chiamate, SMS illimitati e 100 GB di dati internet.

Questa offerta è disponibile sia per i nuovi clienti che per quelli esistenti, senza una data di scadenza specifica. Se il cliente esaurisce tutti i dati inclusi durante il mese, la navigazione internet viene bloccata automaticamente senza costi aggiuntivi. Inoltre, la promo può essere attivata online o tramite canale telefonico, con un costo di 10 euro per la nuova SIM e 10 euro per la prima ricarica.