Netflix ha deciso di eliminare in modo definitivo il suo piano d’abbonamento “Basic“, l’opzione un tempo più economica per guardare contenuti senza pubblicità.

Fino a poco tempo fa, era possibile pagare un abbonamento Netflix di circa sette euro per il piano base, il più economico ma senza nulla da invidiare agli altri. Prevedeva solo alcune restrizioni tra cui la visione solo in HD e su un dispositivo alla volta. Nel tempo ci sono state sempre più opzioni alternative e un aumento dei prezzi non indifferente. Questo ha reso persino il piano base meno economico del previsto, spesso sostituito dalle opzioni più costose per la possibilità di condividere l’abbonamento su più schermi. La società ha già eliminato l’offerta base in Canada tempo fa. Ora ha rimosso il piano anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Prima o poi la rimozione riguarderà tutti i Paesi.

Netflix, rimosso per sempre il piano d’abbonamento più economico tra quelli esistenti

Gli utenti dovranno scegliere tra guardare contenuti con annunci pubblicitari – ad un prezzo inferiore di quello di partenza del piano base – o pagare il prezzo molto più alto del piano “standard“. Quest’ultimo costa più del doppio ed è quello che un tempo era il piano base. Gli utenti che hanno già sottoscritto il piano base prima di queste ultime modifiche potranno tenerlo così com’è senza variazioni di prezzo o aggiunta di pubblicità, a condizione che non apportino modifiche al loro abbonamento. L’offerta, infatti, non sarà più disponibile per i nuovi utenti.

Netflix aveva nascosto l’opzione base con pubblicità sulla piattaforma, sembrava quasi scoraggiare le persone intenzionate ad abbonarsi. In una chiamata agli utili di questa settimana, in cui l’azienda ha anche annunciato un’impennata della crescita degli abbonamenti dovuta alla strategia sulla condivisione delle password, il co-CEO della società Greg Peters ha affermato che stava cercando di “ottimizzare” la struttura del piano offerto. Quest’ultimo spiega che la società vuole “offrire ai consumatori l’accesso ad un’ampia gamma di contenuti” e ha ribadito la possibilità di optare per prezzi più bassi offerti al momento ai clienti. Tuttavia, gli utenti dovranno guardare gli annunci se desiderano optare per i prezzi più bassi. Questa è al momento la pecca principale.