MediaWorld, che prezzi oggi: all'80% gli articoli nel nuovo volantino

Sono innumerevoli le offerte che oggi il colosso MediaWorld lancia per gli utenti, soprattutto dal punto di vista dell’elettronica. Differentemente da quello che credono tantissime persone, non si tratta di opportunità riguardanti il mondo degli smartphone, dei computer o di tutto quello che riguarda i dispositivi all’ultimo grido. Il colosso infatti ha scelto di offrire un volantino pieno di sconti ma a base di elettrodomestici.

MediaWorld, queste sono le pagine del nuovo volantino dedicato al mondo degli elettrodomestici

Invece di pensare ad acquistare uno smartphone questa volta potrete pensare a cosa volete a casa vostra in termini di elettrodomestici. Il nuovo volantino realizzato da MediaWorld durerà fino al prossimo 30 luglio, per cui avrete tanto tempo per completare i vostri acquisti. Ci sono tanti frigoriferi in offerta, con i prezzi che arrivano ad un massimo di 1299 €. Passando poi a quelli che sono i forni elettrici, si trovano pezzi disponibili anche a 499 €, esattamente come per le lavatrici, per i piani elettrici a induzione e forni combinati.

Gli acquisti sono disponibili all’interno degli store ma anche online, per cui non dovrete per forza scendere di casa sotto questo caldo pazzesco.