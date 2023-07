I prezzi che Lidl ha deciso di attivare questa settimana sono i migliori in circolazione, poiché comunque permettono di raggiungere l’acquisto di ottimi prodotti di tecnologia, non solamente i beni di prima necessità (come gli alimentari), riuscendo altresì ad avvicinarsi agli stessi nei singoli negozi in Italia.

Spendere poco con Lidl è decisamente semplice, gli acquisti sono sempre effettuabili nelle varie location dislocate sul territorio, ed allo stesso tempo gli ordini possono essere completati senza difficoltà anche in prossimità della data di scadenza, ricordando comunque che le scorte a disposizione potrebbero però essere limitate (e quindi terminare anzitempo).

Lidl, offerte da non credere con questi prezzi bassi

Avete ancora pochissimo tempo a disposizione per approfittare degli ultimi sconti di casa Lidl, vi attendono infatti prezzi fortemente più bassi del normale, con inoltre la possibilità di accedere ad una serie di prodotti pensati esclusivamente per la casa. Le occasioni fioccano da Lidl, sono difatti presenti una scopa a vapore ricaricabile 2in1, in vendita a soli 49 euro, come anche l’aspirapolvere ricaricabile, disponibile alla modica cifra di 89 euro, oppure un lavasuperfici a vapore, il cui prezzo si aggira attorno ai 24,99 euro, per finire con un comodissimo lavavetri manuale, disponibile all’acquisto a 14,99 euro.

Sempre all’interno del medesimo volantino si possono trovare ottimi sconti legati a prodotti per il fai-da-te, tra cui spiccano il trapano avvitatore ricaricabile, ed il suo prezzo di soli 24,99 euro, oppure anche il seghetto a pendolo ricaricabile, in vendita a 34,99 euro, solamente per citarne un paio.