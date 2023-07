Kena Mobile, 200 giga in regalo con l'offerta STAR da 6 euro al mese

Per riuscire a battere tutti i gestori che nel tempo hanno costruito dei veri e propri imperi in Italia, serviva qualcosa di più. Effettivamente a pensarci sono stati i gestori virtuali, oggi tra i capisaldi del mondo della telefonia mobile soprattutto in Italia. Più volte gli utenti hanno notato di poter dare quel qualcosa in più alla loro esperienza telefonica scegliendo una di queste realtà, spesso sottovalutata in passato. Più nomi si stanno alternando in cima alla classifica grazie alle loro offerte mobili, ma adesso il trono spetterebbe di diritto a Kena Mobile.

Kena Mobile e la grande promo STAR: ci sono 130GB ma se ne possono aggiungere tanti in più

Il tempo ha insegnato che scegliere un gestore virtuale potrebbe tornare utile soprattutto dal punto di vista del prezzo mensile. Questo aspetto risulta fondamentale quando si sceglie una nuova offerta mobile, anche se tanti gestori tendono col passare del tempo ad aumentare i costi. Non è il caso di Kena Mobile che infatti tra le sue peculiarità a quella di non essere soggetto ad alcun tipo di rimodulazione futura.

Lo dimostrano tutte le promozioni lanciate ultimamente e anche in passato, tra le quali però spunta soprattutto il nome dell’ultima STAR. Si tratta di un’offerta fortemente interessante siccome concede tutto al suo interno per un prezzo nettamente inferiore alla concorrenza. Bisogna ricordare infatti che costa solo 6,90 euro al mese per sempre, offrendo anche altre possibilità.

Gli utenti che la sottoscriveranno potranno trovare al suo interno minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi verso tutti e 130 giga per connettersi ad Internet in 4G. Scegliendo il servizio di ricarica automatica poi gli utenti potranno avere gratis 50 giga ogni mese. Non finisce però qui visto che sottoscrivendo una delle offerte di Kena fino al 25 luglio, gli utenti potranno avere 200 giga da smaltire in due mesi.