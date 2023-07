I ricercatori in Cina hanno inventato una nuova interfaccia cervello-computer in grado di collegare il cervello delle persone a un computer tramite il canale uditivo.

L’interfaccia cervello-computer SprialE (BCI), sviluppata da un team della Tsinghua University di Pechino, utilizza un materiale flessibile nell’orecchio per stabilire una connessione digitale con il cervello. Segue i recenti progressi nella tecnologia BCI, che ha visto società come Neuralink di Elon Musk testare chip in grado di leggere le menti di maiali e scimmie. In definitiva, la tecnologia potrebbe offrire al cervello “streaming di dati a larghezza di banda completa”.

A differenza del dispositivo di Neuralink, l’ultima invenzione non richiede l’installazione di interventi chirurgici o altri metodi invasivi con l’uso di microaghi. Questo secondo gli scienziati rendono il nuovo strumento adatto all’uso quotidiano. Gli attuali metodi di connessione delle BCI attraverso l’orecchio prevedono sistemi di supporto come tappi per le orecchie o accessori stampati in 3D. Anche se, il design a spirale implica che può scorrere dentro e fuori senza ostacolare l’udito di chi lo indossa.

Interfaccia cervello-computer per la prima volta realizzata con metodi non invasivi per funzionare attraverso l’orecchio

“La cavità di SpiralE assicura che tutti i soggetti possano sentire gli stimoli audio nel mondo esterno in tempo reale”, osservano i ricercatori. Inoltre, la sua struttura unica dimostra che “l’elettronica indossabile discreta può essere integrata nelle applicazioni della vita reale”. Questa nuova tecnologia potrebbe consentire applicazioni come la traduzione di pensieri in testo, il controllo di oggetti digitali con il solo pensiero o persino l’aumento della capacità della memoria umana.

Un rapporto del 2019 della Royal Society mostra che una tecnologia come questa ha il potenziale giusto per “trasformare la medicina e cambiare radicalmente il modo in cui interagiamo con la tecnologia e gli altri”. Tuttavia, ha avvertito che le BCI sollevano preoccupazioni etiche critiche relative alla privacy e ai diritti umani. “Le interfacce neurali e cervello-computer possono sfidare l’essenza stessa di ciò che significa essere umani”, afferma il rapporto. “Capire come, e anche se vogliamo usare un’interfaccia di questa portata, richiede un dibattito aperto e inclusivo che coinvolga molte voci e tutti i settori della società”.