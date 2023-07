Iliad è il gestore TOP, 150 giga al mese con un servizio finalmente GRATIS

Quando si sceglie di risparmiare nel mondo della telefonia mobile, bisogna optare per un gestore virtuale o magari per Iliad, al di fuori di questa categoria ma in grado di gestire gli stessi prezzi e gli stessi contenuti.

Nelle sue promozioni mobili il provider è ogni volta sul pezzo, mostrando minuti, messaggi e giga per la connessione sul web. Soprattutto ultimamente sarebbe stata lanciata un’offerta in pianta stabile, in grado tra l’altro di regalare un servizio gratis molto interessante agli utenti: si tratta del 5G. Chiunque dovesse sottoscrivere infatti la Giga 150 di Iliad, potrà tranquillamente evitare di pagare un supplemento per avere lo standard massimo di connessione. Questo però non vale in tutte le offerte, ma solo in quest’ultima.

Iliad: l’offerta migliore insieme alle altre, si parte da solo voce fino ad arrivare a 300GB

Per fare una panoramica su tutte le offerte di Iliad servirebbe un po’ di tempo, ma cercheremo di essere brevi e concisi.

La prima offerta costa 4,99 € al mese e consente minuti ed SMS senza limiti con 40 mb per internet. Il suo nome è Voce.

Segue la soluzione utile per chi necessita di soli dati. Al suo interno per 13,99 € gli utenti troveranno infatti 300 giga in 4G.

Infine ecco le due offerte regine incontrastate del mercato, ovvero la Giga 100 e la Giga 150. Al loro interno ci sono minuti e messaggi illimitati verso tutti con la prima che offre 100 giga in 4G e la seconda 150, in questo caso in 5G. I prezzi sono rispettivamente di 7,99 € al mese e 9,99 € al mese.