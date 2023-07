Il volantino più scontato del mese è disponibile direttamente da euronics, gli utenti oggi possono davvero approfittare di un rapporto qualità/prezzo indiscutibilmente interessante, con un risparmio che nulla ha da invidiare a tutte le altre realtà in circolazione.

Le differenze tra euronics ed un Unieuro qualsiasi, risiedono più che altro nella possibilità di poter approfittare degli sconti solamente in negozio, con una maggiore attenzione più che altro in relazione alla localizzazione territoriale, e le possibile differenze inerenti al socio di appartenenza. In altre parole i prezzi attivi potrebbero variare in relazione al punto vendita selezionato.

Euronics, le offerte con i prezzi migliori del momento

Il mese di Luglio prosegue a gonfie vele in casa Euronics, proprio in questi giorni gli utenti si sono resi conto dell’enorme quantitativo di sconti disponibili nei punti vendita sul territorio, che abbracciano anche la fascia alta della telefonia mobile. Le occasioni fioccano, andando a tutti gli effetti a toccare anche Apple iPhone 14 Pro, il cui prezzo è di 1149 euro, oppure uno a scelta tra iPhone 14 Plus, fratello minore e per questo disponibile a 999 euro, ma anche il buonissimo Apple iPhone 11. Un modello non proprio recente, data la sua presenza sul mercato da ormai qualche anno, che può essere oggi acquistato con un esborso di 499 euro.

Le occasioni continuano e toccano anche molte altre categorie merceologiche, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire subito le pagine del volantino che trovate inserito direttamente qui sotto.