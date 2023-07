YouTube Premium, il servizio a pagamento che permette di guardare video senza interruzioni pubblicitarie, diventa ancora più costoso. La piattaforma ha già annunciato i nuovi costi da sostenere per poter contrarre l’abbonamento mensile. Al momento i rincari coinvolgono esclusivamente gli Stati Uniti e non ci sono notizie sulla possibilità che in futuro possano raggiungere anche il nostro Paese.

YouTube Premium: ecco i nuovi costi per gli iscritti negli Stati Uniti!

Negli Stati Uniti gli iscritti al piano YouTube Premium dovranno affrontare una spesa ancora più alta. L’abbonamento, fino a pochi giorni fa disponibile al costo di 11,99 dollari, prevede adesso una spesa di 13,99 dollari. Di conseguenza, anche YouTube Music Premium passa dai 9,99 dollari mensili ai 10,99 dollari.

YouTube Premium permette di ottenere una serie di vantaggi non indifferenti e include anche YouTube Music Premium. Consente agli iscritti di scaricare video da guardare anche offline in un secondo momento e di riprodurre in background così da non dover sospendere il contemporaneo utilizzo di altre applicazioni.

Gli interessati possono contrarre l’abbonamento accedendo all’apposita piattaforma. Il primo mese sarà gratuito e sette giorni prima del rinnovo si riceverà un avviso dalla piattaforma così da avere la possibilità di disdire in tempo l’abbonamento qualora non si voglia più usufruire dei servizi proposti.

Come già accennato, né l’Italia né altri paesi sono ancora coinvolti nei rincari ma presto la piattaforma di Mountain View potrebbe annunciare l’aumento dei prezzi. Attualmente nel nostro Paese il costo di rinnovo del servizio è di 11,99 euro al mese ed è possibile disdire in qualsiasi momento.