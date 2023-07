I clienti più giovani hanno a disposizione le offerte telefoniche più convenienti. WindTre e Vodafone lanciano appositamente delle offerte con minuti, SMS e Giga a un prezzo davvero economico. Ecco le due opzioni e come richiederne l’attivazione!

WindTre e Vodafone: minuti, SMS e 100 GB a soli 9,99 euro al mese!

In vista dell’estate WindTre ha aggiornato la sua offerta Young proponendo ai clienti under 30 la nuova WindTre Super 5G. Tutti i clienti aventi meno di 30 anni, dunque, hanno ancora tempo per ottenere la nuova offerta a soli 9,99 euro al mese così da ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Allo stesso costo di soli 9,99 euro al mese, i clienti under 25 che decidono di passare a Vodafone possono attivare l’offerta Vodafone Red Max U25, che include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Gli utenti interessati all’offerta WindTre possono richiederne l’attivazione effettuando la richiesta online. Il gestore invierà la nuova SIM tramite corriere gratuitamente e richiederà soltanto una spesa iniziale di 10,00 euro l’attivazione della SIM.

Gli utenti interessati all’offerta Vodafone potranno effettuare l’attivazione accedendo al sito ufficiale del gestore e andando incontro a una spesa iniziale di 6,99 euro per l’attivazione. La SIM sarà offerta gratuitamente dal gestore, che permetterà di riceverla tramite corriere senza andare incontro a costi di spedizione.

Entrambe le offerte potranno essere attivate esclusivamente con pagamento del costo di rinnovo tramite carta di credito o conto corrente. WindTre e Vodafone procederanno automaticamente con l’addebito della spesa di rinnovo sulla modalità di pagamento indicata al momento dell’acquisto della nuova SIM.