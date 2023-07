Il WiFi è ciò che ci consente di connetterci alla rete internet direttamente dal proprio domicilio, da un luogo pubblico o da qualsiasi altra parte si disponga del servizio.

La maggior parte delle volte, il servizio wi-fi viene fornito insieme alla linea telefonica, attraverso pacchetti tutto incluso.

Tuttavia, sembra proprio che i vari gestori telefonici con i loro piani tariffari e promozioni sempre più vantaggiose per la telefonia mobile, rischiano di uccidere il WiFi. Ad oggi, infatti, chiunque disponga di uno Smartphone, è molto probabile sia anche abbonato ad un’ offerta telefonica. Necessarie per avere libero accesso ad Internet, poter utilizzare le applicazioni, comunicare con gli altri e così via.

WiFi e le offerte mobile

Gli operatori telefonici virtuali e non, come: Vodafone, Tim, WindTre e molti altri, competono tra di loro per proporre le migliori offerte per internet e altri servizi inclusi.

I giga illimitati, la velocità in 5G, chiamate, minuti ed sms illimitati e una grande potenza di download e upload rientrano tra i più comuni servizi proposti dalle aziende di telecomunicazioni.

Oltre ai servizi, anche i prezzi risultano essere vantaggiosi, in quanto davvero accessibili per chiunque. Moltissime promozioni non superano i 10 euro al mese. Inoltre, il servizio di ricarica automatica ci libera anche dal pensiero della scadenza della promozione e dall’effettuare in tempo una nuova ricarica, prima che il prezzo standard dei servizi possa incidere sul proprio credito residuo.

Inoltre, di recente, gli operatori stanno offrendo anche la possibilità di effettuare telefonate utilizzando la propria connessione dati anziché la copertura di rete. Si tratta di un servizio piuttosto recente, che non prevede alcun costo aggiuntivo e che consente di fare chiamate di qualità, in maniera rapida e senza limiti di durata.

Di fronte a questa pluralità di servizi offerti, risulta piuttosto semplice immaginare di sostituire, in maniera definitiva, il wifi con la connessione dati del proprio smartphone.

Infatti, perché si dovrebbero affrontare ulteriori costi, anche più esosi, per godere degli stessi servizi di cui già disponiamo sul nostro dispositivo mobile?

A tal proposito, sembra quasi che gli operatori telefonici stiano boicottando se stessi. Proponendo promozioni sempre più vantaggiose e allo stesso tempo rendendo quasi superflue altre, relative, per esempio, alla rete fissa.

Il che è ancora tutto da dire , se si pensa che la nostra telefonia mobile, rispetto agli Stati Uniti, è ancora piuttosto indietro.