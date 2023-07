WhatsApp in questi mesi si è imposta sempre con maggiore forza nel campo della messaggistica istantanea. Gli utenti che sono iscritti alla chat a partire da quest’estate potranno beneficiare di ulteriori servizi, in grado di rendere la comunicazione sempre più flessibile in base alle necessità del pubblico. Un aggiornamento in particolar modo ha fatto felici molti utenti di WhatsApp.

WhatsApp, la novità per modificare tutti i messaggi

Coloro che scelgono la piattaforma di messaggistica istantanea, dopo una lunga attesa, finalmente ora sono in grado di modificare i messaggi che già sono stati inviati. La modifica può sostituire, in questo caso, la cancellazione del messaggio, cancellazione che sino ad ora era l’unica via percorribile in caso di un marcato errore.

La modifica dei messaggi su WhatsApp è molto semplice. Gli utenti dovranno soltanto evidenziare il messaggio con il consueto tap prolungato. Dal menù a tendina che si apre, l’utente dovrà selezionare la voce di modifica per cambiare il messaggio come meglio desidera.

Come per la cancellazione, i destinatari non avranno modo di accedere alla versione primaria del messaggio modificato. Sempre come per la cancellazione, però, gli utenti riceveranno una notifica in caso di avvenuto cambio del testo.

Questo aggiornamento per la modifica dei messaggi, che a lungo è stato atteso da parte degli utenti, è quanto mai strategico, soprattutto per tutte quelle volte in cui vengono inviati testi con errori di forma o anche con errori d’ortografia e grammaticali. Il tool per la modifica è disponibile sia su iPhone che su Android.