TIM non vuole essere semplice spettatore nel campo della telefonia mobile. Il gestore italiano opta per una serie di promozioni low cost di estremo vantaggio in queste settimane di luglio con l’obiettivo di aumentare ancora di più il suo già nutrito bacino di utenti.

TIM, le promozioni Wonder per convincere tutti i clienti

Al fine di assicurare ampia concorrenza ad Iliad ed alle sue promozioni migliori, TIM ha deciso di riportare in auge, ma sotto nuova veste, le sue offerte Wonder. Anche a luglio queste promozioni potranno essere attivate in una duplice versione.

Gli utenti che optano per la prima versione della TIM Wonder avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche con 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo sarà pari a soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Molto vantaggiosa, ad ogni modo, anche la seconda versione della tariffa Wonder con un piano mensile che prevede minuti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti e 70 Giga per la connessione di rete. Il costo sarà pari a 7,99 euro al mese.

Oltre al canonico costo mensile, gli utenti di TIM che attivano una versione di questa ricaricabile dovranno altresì aggiungere una quota di attivazione una tantum il cui valore è di 10 euro per la sottoscrizione della rete e l’attivazione della SIM. La portabilità da altro numero è necessaria per procedere con la scelta di queste due offerte del provider italiano.