Capita spesso che i vari operatori telefonici italiani aumentino il prezzo di alcune offerte per delle esigenze di mercato. A quanto pare, molto presto arriveranno delle nuove rimodulazioni anche per alcuni clienti di rete fissa di TIM. In queste ore, infatti, l’operatore ha comunicato l’arrivo di questi aumenti, previsti per il mese di settembre 2023.

TIM, l’operatore annuncia l’arrivo di nuove rimodulazioni per la rete fissa

Alcuni clienti di rete fissa del noto operatore telefonico TIM vedranno presto aumentare il costo della propria offerta mensile. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta avvisando in questi giorni gli utenti che saranno coinvolti da queste rimodulazioni.

Secondo quanto è stato comunicato, si tratterà di un aumento decisamente corposo. Il costo delle offerte di rete fissa dovrebbero infatti subire un aumento di addirittura 4,40 euro in più al mese. Gli utenti coinvolti riceveranno comunque tutti i dettagli inerenti direttamente in bolletta.

Nella comunicazione, l’operatore ha così giustificato questi aumenti:

“I cambiamenti dello scenario macroeconomico recentemente intervenuti, con particolare riferimento ai costi energetici e delle materie prime, incidono negativamente sull’equilibrio economico dei servizi forniti da TIM, rendendo quindi necessario, così come avvenuto in altri settori dell’economia italiana, prevedere un meccanismo predeterminato di adeguamento annuale dei prezzi praticati ai clienti finali.”

Secondo quanto riportato dall’operatore, questi aumenti saranno introdotti a partire dal 1 settembre 2023. Come sempre, però, gli utenti saranno liberi eventualmente di esercitare il proprio diritto di recesso. Tutto questo sarà possibile senza alcun costo di penale, a patto però che venga comunicato entro e non oltre il 30 settembre 2023.