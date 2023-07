Se disponete di un Echo Dot di terza generazione non potete non avere anche il suo supporto “Made for Amazon”.

Attualmente il supporto è proposto quasi in regalo sulla piattaforma, andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli a riguardo.

Supporto per Echo Dot quasi in regalo su Amazon

Quello proposto oggi è un accessorio certificato “Made for Amazon” appositamente creato per l’utilizzo con Echo Dot (3a Gen). Echo Dot (3a Gen) venduto separatamente. L’installazione è davvero molto semplice e veloce in meno di cinque minuti. Ehi, sappiamo bene che il tempo è denaro.

Il kit include tutto quello che ti serve per l’installazione su pareti in cartongesso, strutture in legno o Command Strip 3M in cucina, in bagno, in camera da letto – dove vuoi. Su una parete, un sottopensile o persino a testa in giù, il tuo Echo Dot (3a Gen) rimarrà comodo e al sicuro in questo supporto, ovunque tu lo metta.

Un design minimalista disponibile nei colori bianco o nero arricchisce il tuo Echo Dot (3a Gen) e si abbina benissimo con qualsiasi tipo di arredamento… nel caso in cui per te sia importante quel design d’interni. Il prodotto è proposto a soli 4.99 euro invece di 19.99 euro, scontato del 75%. Seguite il link per maggiori dettagli.