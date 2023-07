PosteMobile prova a smuovere il mercato della telefonia mobile, con il lancio di una delle migliori offerte del periodo, almeno per quanto riguarda il mondo degli operatori virtuali, presentando al pubblico la Creami Extra WOW 150, una soluzione che integra al proprio interno un bundle più unico che raro.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, richiedere la promo oggetto del nostro articolo è decisamente più semplice di quanto avremmo mai immaginato, proprio perché può essere attivata sia su nuova numerazione che con portabilità, senza differenze nel prezzo mensile o nel costo iniziale da sostenere. Gli utenti che la vorranno richiedere potranno pagare 10 euro per la SIM e 10 euro per la prima ricarica (per un totale di 20 euro complessivi).

PosteMobile, per poco tempo attivate questa promo

Con la Creami Extra Wow 150 di PosteMobile gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con una promozione più unica che rara, al cui interno trovano posto tantissimi credit per effettuare chiamate e SMS, nello specifico sono illimitati, a cui aggiungere ben 150 giga di traffico dati al mese, con navigazione che raggiunge anche il 4G+, ed una velocità che non supera i 300Mbps (si tratta di un livello elevato, in linea con gli operatori tradizionali).

Tutto questo è possibile averlo ad un prezzo decisamente irrisorio, se considerate che oggi potrete pagare solamente 8,99 euro al mese per sempre, con addebito diretto sul vostro credito residuo.