La piattaforma Amazon tra le tante offerte giornaliere, propone anche un monitor Philips da 24 pollici, scontato del 43%, quasi metà prezzo.

Si tratta del modello 243V7QDSB LED IPS FHD, proposto a soli 96.99 euro invece di 169.90 euro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Amazon: monitor Philips da 24 pollici quasi a metà prezzo

Il monitor in questione è, come appena anticipato, un 24 pollici con risoluzione Full HD a 1920×1080, dotato di pannello IPS per angoli di visione molto ampi. Dispone anche della tecnologia Low Blue Mode che ti permette di proteggere gli occhi anche a condizioni di scarsa luce.

Ha delle cornici molto sottili in modo da garantire un’ottima superficie di visione e supporta il display multipli. Non mancano le connessioni HDMI e VGA. Il monitor è anche predisposto per l’attacco VESA per poter montare il display a muro.

Come anticipato precedentemente è proposto a meno di 100 euro sulla piattaforma, solamente 96.99 euro. Se siete interessati vi conviene approfittarne, seguite il link per maggiori informazioni.