Tra le tante offerte proposte dalla piattaforma di e-commerce Amazon, oggi troviamo una bellissima Soundbar marchiata LG scontata del 52%.

Parliamo di più di 200 euro di sconto su questo prodotto, che fino a poco tempo fa era proposto al prezzo di 549 euro ed ora è fuori a solo 265 euro. Scopriamo le sue caratteristiche.

Soundbar LG a metà prezzo su Amazon

Con i suoi 3.1.2 canali, 380W di potenza totale e subwoofer wireless, assicura un’esperienza audio surround più coinvolgente. Sarà come portare il cinema a casa tua! Dolby Atmos e DTS X ti immergono nel suono per regalarti un’esperienza audio ancora più realistica, trasformando la tua casa in una sala cinema.

L’esclusiva tecnologia Meridian permette di elaborare l’audio e dargli maggiore spazialità, trasformando anche un semplice suono stereo in un’esperienza più appagante. La soundbar analizza ciò che stai guardando in modo da adattare la resa sonora enfatizzando voci, musica o effetto cinema in base al contenuto. Questa soundbar aiuta l’ambiente, perché ha un imballo totalmente riciclabile, ha la certificazione Energy Star ed è stata realizzata in parte con materiali di riciclo.

Se hai un TV LG puoi usare il telecomando del TV per controllare la soundbar e sfruttare il processore del TV per migliorare la resa audio in base al contenuto. Se siete interessati al prodotto seguite questo link per maggiori dettagli.