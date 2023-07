Kena Mobile è FORTISSIMA, l'azienda offre 330 giga in totale

Come è possibile fare ancora meglio dei mesi scorsi? Questa domanda bisognerebbe porla ad un gestore come Kena Mobile, oggi a capo dei virtuali in Italia. Effettivamente tutto è dimostrato dall’ultima soluzione disponibile sul sito ufficiale, quella che si chiama STAR.

Al suo interno gli utenti possono trovare quello che desiderano, partendo dai minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i gestori. Ovviamente non finisce qui, visto che ci sono anche 1000 messaggi da inviare a chiunque e una quantità di giga che arriva addirittura a 130, tutti utili per navigare sul web in 4G. Il prezzo mensile è di 6,99 euro per sempre, senza doversi preoccupare delle rimodulazioni. I prezzi dei gestori virtuali infatti non sono soggetti ad alcun tipo di rivisitazione.

Il primo mese è totalmente gratuito e non ci sono costi di attivazione. In più per avere 50 giga in regalo ogni mese, basterà attivare il servizio di ricarica automatica.

La promozione che va ad implementare l’offerta appena raccontata è una vera perla da parte di Kena. Tutti coloro che sono già clienti, potranno beneficiare di 200 giga in più per un totale di due mesi. Tutto ciò vale fino al prossimo 25 luglio, per cui il termine ultimo per usufruire di questa promo sta per scadere.

Se infine vi state chiedendo come si rinnova l’offerta, questa lo farà ogni mese, sempre lo stesso giorno. In questo modo gli utenti sapranno esattamente quando gli verrà scalato il credito.