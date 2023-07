A luglio Iliad ha un ruolo da grande protagonista nel campo della telefonia mobile. Il gestore francese, infatti, opta ancora una volta per una serie di tariffe estremamente vantaggiose per i suoi clienti in grado di unire servizi senza limiti per chiamate, SMS e dati internet con costi da vero ribasso.

Iliad, questi tre servizi ora sono garantiti a costo zero

Anche nel mese di luglio, la promozione migliore per tutti gli utenti di Iliad resta la Giga 150. Questa tariffa mette in campo per i clienti un pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per la navigazione di rete. Il costo finale per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro al mese.

Oltre alle promozioni low cost, però, Iliad si differenzia dagli altri provider anche per la presenza di tre servizi a costo zero

Optando per il provider francese i clienti potranno beneficiare di telefonate senza limiti verso l’estero. Con il provider francese sarà quindi possibile comunicare in oltre sessanta nazioni in giro per il mondo senza alcuna differenza di costo rispetto alla ricaricabile di riferimento.

Sempre Iliad, inoltre, assicura a tutti i suoi abbonati la comodità delle reti 5G. A differenza di altri provider, Iliad assicura la connessione con le reti di ultima generazione senza alcuna costo extra da pagare.

A breve, infine, il gestore assicurerà agli utenti anche un’app. Per la gestione del loro profilo tariffario, gli utenti potranno accedere ad un’app completamente gratuita sia su Android che su iPhone.