Quella disponibile sul sito ufficiale di ho. Mobile è una soluzione senza precedenti, che include al suo interno minuti, messaggi e giga. Per partire, ecco telefonate illimitate verso tutti i numeri sia fissi che mobili, per poi continuare con messaggi senza limiti verso tutti. Infine ci sono 300 giga disponibili per la navigazione sul web in 4G. Il prezzo mensile è di 10,99 € per sempre.

ho. Mobile: tutti i servizi attivi sulla scheda e l’assenza di pericoli

Ci sono tanti servizi inclusi all’interno dell’offerta, come la rete 4G con velocità massima fino a 30 Mbps, la navigazione in hotspot e molto altro. Ecco ad esempio il numero 42121 per il credito residuo, l’SMS di avviso di chiamata e il trasferimento di chiamata.

ho. Mobile predispone tutti questi vantaggi per i nuovi utenti, basandosi su alcuni capisaldi imprescindibili. Tra questi c’è una rete formidabile che copre il 98% del territorio italiano e un’applicazione davvero eccezionale sotto tutti i punti di vista. Inoltre gli utenti che scelgono questo gestore virtuale hanno 30 giorni a disposizione per essere soddisfatti: in caso contrario potranno richiedere il rimborso.

Nessun problema poi se finiscono i giga dell’offerta, visto che ho. Mobile blocca subito la navigazione. Questa scelta viene presa per non far spendere nulla in più agli utenti. Tutti i servizi digitali a pagamento poi sono bloccati di default e non si rischierà mai di attivarli in maniera involontaria pagando con il proprio credito residuo. I numeri speciali a pagamento 199 e 899 sono disabilitati, ma si possono riattivare in qualsiasi momento dall’app ufficiale.