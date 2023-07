CoopVoce ASSURDA, 180 giga gratis per tutti con la EVO

Ogni gestore virtuale che si rispetti, riesce a mettere in piazza le sue offerte migliori ogni mese. Non ci sono infatti i periodi di tregua per queste realtà, le quali hanno il dovere di contrastare i grandi provider che da sempre battono ogni forma di concorrenza. Tra i gestori più attivi nel mondo dei virtuali cioè senza dubbio il nome di CoopVoce.

Direttamente sul suo sito ufficiale descrive al meglio ogni dettaglio, compresi i contenuti e soprattutto i prezzi di vendita. La qualità di rete non risente di alcun tipo di problema: da ricordare infatti che il gestore si appoggia a Vodafone. In questo momento la migliore offerta è ancora disponibile ma terminerà il prossimo mese di agosto. Ovviamente non bisogna confondere: una volta sottoscritta, durerà per sempre con gli stessi contenuti e con lo stesso prezzo.

CoopVoce ha la miglior promo mobile di tutti: ecco la EVO 180 con tutto incluso a soli 7,90 euro al mese

Per ottenere una delle migliori offerte mai viste durante il periodo estivo, bisogna solo andare sul sito ufficiale di CoopVoce. Il gestore virtuale più forte di tutti consente infatti di sottoscrivere ancora per qualche settimana la sua miglior proposta, la quale ha un prezzo mensile di soli 7,90 euro al mese per sempre.

Una volta scoperti i contenuti sarà davvero difficile dire di no, siccome non c’è di meglio in giro. Si parte da minuti senza limiti verso qualsiasi gestore fisso e mobile per poi finire con 1000 messaggi verso tutti e 180 giga di connessione dati in 4G.