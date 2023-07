Forse non tutti sapranno che esistono dei metodi per celare il proprio numero su due delle app di messaggistica più utilizzate al mondo: Whatsapp e Telegram.

Gli sviluppatori di entrambe le app lavorano costantemente per cercare di offrire più privacy possibile ai loro milioni di utenti, creando nuove funzionalità e aggiornamenti. Scopriamo però quali sono i dettagli.

Come nascondere il numero su Telegram

Iniziamo col dire che un numero di telefono è indispensabile per installare ed usare Telegram così come per Whatsapp per creare e autenticare il proprio account. La buona notizia è che, nel caso di Telegram, l’applicazione usa il numero di telefono dell’utente solo per le attività di verifica mentre, per il resto è possibile scegliere di usare il solamente il proprio username. Basta recarsi nella sezione Impostazioni – Username e crearne uno.

Esiste inoltre un semplice modo per aggiungere contatti in rubrica senza che essi possano vedere, attraverso Telegram, il proprio numero di telefono. Basta infatti accedere alle impostazioni di Telegram, portarsi nella sezione Privacy e sicurezza, scorrere fino a trovare Contatti quindi disattivare l’opzione Sincronizza contatti. Con questo metodo Telegram non si sincronizzerà più con la lista dei contatti dell’utente e le terze parti non potranno più vedere il numero di telefono.

Come non condividere il numero su Whatsapp

A differenza di altri social, Whatsapp, essendo un’applicazione che si basa sull’utenza telefonica, una volta che aggiungiamo qualcuno, questo qualcuno potrà vedere il nostro numero. Le impostazioni della privacy ci permettono di nascondere questo dettaglio privato a coloro che non fanno parte dei nostri contatti, ma qualora si venga inseriti in un gruppo con estranei il numero verrà ad ora mostrato.

WhatsApp, tuttavia, sta ideando la possibilità di rendere il nome profilo che abbiamo scelto visibile al posto del nostro numero di telefono, ma per adesso è ancora un’opzione in fase di sviluppo. Un nuovo aggiornamento (riguardante i gruppi) offrirà presto la possibilità di mostrare il vostro numero di telefono soltanto agli amministratori il gruppo, cioè a coloro che vi hanno tra i contatti, ma al momento è presente soltanto una versione beta.

Due alternative meno pratiche e possibili potrebbero essere quelle di usare un numero temporaneo o una SIM alternativa. E voi? Siete Team Telegram o Team Whatsapp?