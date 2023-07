Il principale mezzo di comunicazione odierno sugli smartphone è la chat con le ormai onnipresenti applicazioni come Whatsapp e Telegram. Per il loro utilizzo, che sia su Android o iOS è necessaria la connessione a internet. La situazione si aggrava quando l’utente non ha credito o offerte attive per telefonate o per mandare SMS. In quel caso cosa si possiamo fare? Inviare un messaggio tramite piccione viaggiatore non è un’opzione. Vi spieghiamo quindi i metodi migliori per poter comunicare in questi casi.

Come fare a inviare messaggi senza connessione?

Al momento non si possono fare conversazioni su Whatspp o Telegram se non si è connessi. Tuttavia, esistono altre app disponibili al download gratis per Android e iPhone che consentono di ricevere e inviare un messaggio senza connessione. Con queste app app, non sarà necessaria la registrazione sulla rete, basterà solo capire come usarle.

Molto valida è Dostupno, l’app di messaggistica istantanea che permette di inviare messaggi in assenza di connessione 3G e 4G. Il funzionamento è semplice: l’app invece di sfruttare internet per inviare i messaggi, sfrutta le chiamate. Dostupno simula una chiamata, ma è necessario che mittente e destinatario abbiano istallato l’app. Quando vorrete inviare un messaggio vi basterà selezionare il numero dal menu a tendina, scrivere il testo ed effettuare l’invio.

Se invece vorrete inviare un semplice messaggio di testo, non si ha connessione internet ma è presente la rete telefonica, basta semplicemente tornare ai buon vecchi SMS e il gioco sarà fatto. In alternativa esiste un servizio di Google che pochi conoscono in grado di inviare testo e file senza connessione: Google SMS 2.0.

Ora avete le vostre alternative, vi basterà solo testarne qualcuna.