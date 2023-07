I CallCenter rientrano sicuramente nella lista delle telefonate più fastidiose che si possano ricevere. Quante volte è capitato di stare aspettando una chiamata importante. per poi sentire squillare il cellulare per scoprire che dall’altra parte vi è un operatore telefonico intento a propinarci qualche promozione del momento.

Vi sono inoltre dei periodi in cui tali chiamate sembrano diventare persino più frequenti e non solo per quanto riguarda la rete fissa ma anche quella mobile. È per questo motivo che, di seguito, vi proponiamo due semplici e rapide soluzioni che potete mettere in pratica al fine di liberarvi, una volta per tutte, dal fastidio dei CallCenter.

CallCenter, da oggi non saranno più un problema

La prima soluzione che vi presentiamo è quella di ricorrere al Registro pubblico delle opposizioni. Si tratta di un servizio pubblico fornito ai cittadini per fare in modo che sul proprio numero di telefono, sia esso mobile o fisso, non si ricevano più chiamate telemarketing.

Iscriversi al Registro, come abbiamo appunto detto, è assolutamente gratuito ed a tempo indeterminato.

L’iscrizione annulla ogni consenso alla fruizione di pubblicità indesiderate, persino a quelle a cui abbiamo personalmente acconsentito in precedenza.

Inoltre, quando parliamo di pubblicità non ci riferiamo esclusivamente a quella telefonica, ma anche a quella cartacea, nel caso in cui il proprio indirizzo o recapito telefonico risulti essere ancora presente in qualche elenco telefonico pubblico.

Iscriversi al Registro è molto semplice, è possibile scegliere tra tre modalità: via web, telefonicamente o tramite email.

Tutto ciò che dovrete fare è consultare il sito ufficiale del registro pubblico delle opposizioni e seguire tutti i passaggi indicati per completare l’iscrizione.

Infine, basterà attendere un periodo di tempo di circa 15 giorni per essere approvata.

Un’alternativa per la linea mobile

Se invece si intendono bloccare telefonate di telemarketing dal proprio dispositivo mobile è possibile ricorrere all’installazione di un’applicazione che funge proprio per questo scopo.

Stiamo parlando dell’app Should I answer. Quest’ultima infatti, consente di bloccare definitivamente le chiamate da parte dei call center, in maniera totalmente gratuita e senza dover effettuare alcun tipo di registrazione preventiva. La piattaforma è disponibile sia per i dispositivi iOS sia per Android, ed utilizzarla è molto semplice. Basta infatti installarla sul proprio smartphone, conferire le opportune autorizzazioni, seguire i passaggi indicati ed il gioco è fatto!