Se state cercando un notebook con monitor touchscreen di alta qualità ad un ottimo prezzo, oggi è il vostro giorno fortunato.

Pensate che il colosso Amazon sta proponendo Asus Vivobook Flip 14 scontato del 26%, parliamo di 150 euro in meno. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Asus Vivobook Flip 14 in offerta

VivoBook Flip 14 è alimentato da un processore Intel Core i3 con 8 GB di RAM, e un SSD PCIe di grande capacità ti offre un accesso ai dati super veloce. Grazie alla tecnologia ASUS Intelligent Performance Technology in modalità Performance, il Vivobook Flip 14 con un processore Intel di 11a generazione può godere di un aumento delle prestazioni fino al 40% rispetto a un normale notebook.

Per garantire la massima durata, la cerniera metallica a 360° di VivoBook Flip 14 ha superato un test di apertura e chiusura di 20.000 cicli. VivoBook Flip 14 ha il sistema audio certificato Harman Kardon che offre un audio dettagliato di alta qualità e non è secondo a nessuno.

VivoBook Flip 14 ti offre produttività e intrattenimento anche in viaggio. Con un peso complessivo di soli 1,5 kg e un profilo ultrasottile, è il compagno ideale in ogni tua avventura. Il dispositivo in offerta dispone di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. Il prezzo è di 519 euro invece di 699 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli.