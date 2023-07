Volete chattare con un numero che non avete salvato in rubrica? dovete sapere che da oggi è possibile direttamente su WhatsApp, in questo modo non sarà strettamente necessario salvarli all’interno della memoria del proprio smartphone, per essere sicuri di poterli contattare liberamente.

Una delle più grandi limitazioni di sempre di WhatsApp è da sempre questa, ovvero avere la necessità di salvare il numero da contattare direttamente in rubrica, per essere sicuri di poterlo contattare senza troppi pensieri. I continui aggiornamenti dell’app, tuttavia, sono volti a stravolgere l’esperienza dell’utente finale, e la corrente introduzione sembra voler appunto andare nella suddetta direzione.

WhatsApp, che bella notizia per tutti

Stando a quanto osservato nell’ultima versione dell’app di messaggistica istantanea di Meta, infatti, l’utente non dovrà fare altro che aprire la chat, inserire il numero di telefono che si intende contattare, e poi premere il pulsante “Avvia Chat”. In pochissimi secondi verrà aperta una finestra contigua sulla quale trovare tutte le informazioni necessarie per avviare la conversazione con il suddetto contatto, che ricordiamo non avete sulla vostra rubrica.

La chat sarà esente dai vincoli legati più che altro alla visione del profilo, dello stato o della foto memorizzata, di solito visualizzata da parte di coloro che sono a tutti gli effetti presenti nella vostra rubrica. Un piccolo passo in avanti verso la liberalizzazione all’accesso multiplo, e generalizzato, da parte di tutti coloro che vogliono utilizzare WhatsApp senza troppi pensieri.