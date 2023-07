Vodafone è un’azienda multinazionale che si occupa della telefonia fissa e mobile, con sede principale a Londra. Tuttavia, anche in Italia, insieme ad altri gestori, quali Tim e WindTre, rappresenta sicuramente il gestore telefonico che gode di una grande quantità di clienti fidelizzati, oltre a fornire la propria copertura di rete anche ad altri operatori, virtuali e non.

Una delle caratteristiche principali di Vodafone è sicuramente la sua abitudine alla rimodulazione. Infatti, è piuttosto recente la notizia che vede l’applicazione di una variazione tariffaria ad alcune sue promozioni.

Non è la prima volta che l’operatore telefonico annuncia un aumento del costo tariffario delle sue offerte.

Tra le motivazioni per questa situazione, rientra sicuramente l’aumento inflazionistico di tutti i servizi del nostro paese, che ha obbligato molte aziende a rivedere i propri prezzi.

Vodafone e l’annuncio del rimodulamento tariffario

Secondo quanto comunicato dalla stessa Vodafone, l’aumento di prezzo corrisponderà all’ aggiunta di 1,99 o 2,99 euro al mese all’offerta scelta.

Tutto ciò avrà inizio a partire dal 5 agosto 2023.

Tuttavia il noto gestore, offre ai suoi clienti, la possibilità di attuare un piccolo cambio di promozione al fine di evitare tale aumento.

Un’alternativa sarebbe quella di effettuare un cambio offerta e di accedere alla versione light delle promozioni attive. Questa infatti, non cambia assolutamente i servizi offerti, ad eccezione degli sms che, invece di essere illimitati, saranno 100.

In particolare, ecco, di seguito, le promo alternative offerte dalla Vodafone per evitare l’aumento tariffario:

Vodafone Bronze Light. Essa offre: minuti illimitati, 100 sms, 50 GB di Internet in 4G;

Essa offre: minuti illimitati, 100 sms, 50 GB di Internet in 4G; Vodafone Bronze Plus Light. Offre: minuti illimitati, 100 sms, 70 gb di internet in 4G;

Offre: minuti illimitati, 100 sms, 70 gb di internet in 4G; Vodafone Silver Light. Offre: minuti illimitati, 100 sms, 100 gb di internet in 4G;

Offre: minuti illimitati, 100 sms, 100 gb di internet in 4G; Vodafone Gold Start Light . Che offre: minuti illimitati, 100 sms, giga illimitati per internet in 5G. Inoltre, 10 mbps di velocità in download;

. Che offre: minuti illimitati, 100 sms, giga illimitati per internet in 5G. Inoltre, 10 mbps di velocità in download; Vodafone Gold Light. Che offre: rimedi illimitati, 100 sms, internet illimitato in 5G, tutto alla massima velocità consentita.

È possibile attivare il cambio offerta anche on-line, con l’aggiunta di soli 99 centesimi al mese alla vostra promozione.

Inoltre, per quanto riguarda anche noi clienti, l’attivazione e la spedizione a casa della nuova SIM, saranno invece gratuite.

In alternativa, se non volete effettuare il cambio offerta, ma preferite invece recedere dal gestore, è possibile farlo in maniera completamente gratuita e senza alcuna penale fino al 4 settembre 2023.

La disdetta può essere effettuata in diversi modi: dall’ invio di un’email PEC, al telefonare l’apposito numero verde, al recarsi in un negozio fisico, e altro ancora.

Per tutte le altre informazioni circa la disdetta del contratto, e per info più dettagliate per quanto riguarda i servizi offerti e le nuove promozioni disponibili, potete consultare anche il sito ufficiale di Vodafone.