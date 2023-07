Con questo caldo è necessario rinfrescarsi un po’, alcune persone però sono costrette ad andare a lavorare a piedi, sull’asfalto bollente.

Una soluzione molto utile sarebbe quella di acquistare un ventilatore portatile da utilizzare nelle ore più calde. Su Amazon ne abbiamo trovato uno in offerta a soli 10 euro!!!.

Amazon propone ventilatore portatile a soli 10 euro

Questa ventola a batteria è dotata di una batteria ricaricabile da 2500 mAh 18650 agli ioni di litio e può essere ricaricata facilmente tramite un adattatore per telefono, un computer, ecc. Con il design di una batteria sostituibile, è possibile ricevere una batteria supplementare per prolungare la durata di utilizzo.

Il prodotto dispone di tre modalità di funzionamento: bassa velocità, media velocità e alta velocità. È possibile regolare la velocità secondo le necessità premendo il pulsante. Il tempo di lavoro può essere di 3-9 ore con una singola carica. La maniglia del ventilatore è regolabile a 180°, può essere facilmente utilizzata come ventilatore a mano, ventilatore da tavolo pieghevole o come ventilatore da collo con la catena regolabile in lunghezza. Le mani sono libere e possono godersi la brezza fresca in tutte le condizioni.

Il rivestimento staccabile in rete facilita la pulizia della rete e della pala della ventola; più scelte di colore soddisfano le diverse esigenze; viene fornito con una presa USB per ricaricare lo smartphone in caso di emergenza. Come anticipato precedentemente, ha un costo di soli 10.99 euro invece di 13.21 euro. Seguite il link per maggiori dettagli.