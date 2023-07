Le banche sono spessissimo vittime di truffa, pronte sempre più spesso a colpire i poveri utenti che in men che non si dica si ritrovano a loro volta con il conto corrente completamente svuotato di ogni singolo centesimo. Il meccanismo non è nuovo, anzi è uno dei più datati che abbiamo mai visto, ma in egual misura riesce ad essere decisamente incisivo e pericoloso.

Il nome phishing sicuramente risveglia un lontano ricordo alla maggior parte di voi, si tratta di una truffa che sempre più spesso vediamo e notiamo anche con le carte ricaricabili, incluse le PostePay, comprensiva più che altro dell’estremo tentativo di carpire le informazioni di accesso, partendo dal semplice invio di posta elettronica o SMS.

Ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale, l’unico luogo su cui potete trovare le offerte Amazon ed una importante selezione di codici sconto gratis.

Truffa alle banche

Il cliente di un qualsiasi istituto di credito, ci teniamo a ricordare che può davvero colpire chiunque, non una banca specifica, si ritroverebbe a ricevere una comunicazione che a prima vista sembrerebbe provenire dalla banca stessa. In genere viene inviata via SMS o email, e consta in un messaggio critico con il quale si viene invitati a premere un link interno, che dovrebbe portare al collegamento al sito ufficiale, su cui trovare la possibilità di completare l’accesso al conto.

Tutto molto simile alla realtà, peccato più che altro che di base il sito collegato sia gestito dai malviventi, i quali avrebbero così la possibilità di accedere indisturbati alle info digitate, e quindi al conto corrente dell’utente stesso.