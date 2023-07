TIM regala un servizio con la promo Power, battuta Vodafone

I gestori mobili che stanno riuscendo a tirare su un grande impero sono senza dubbio quelli virtuali, ovviamente a discapito delle aziende che da sempre si occupano di telefonia. Per questo motivo ora la battaglia sarebbe entrata nel vivo, con diverse fazioni pronte a scontrarsi sul campo con svariate promozioni mobili disponibili. Il punto forte di queste ultime è sicuramente il prezzo, molto più basso rispetto ad un tempo se valutati i vecchi periodi in cui si parlava insistentemente di cambio gestore. TIM è una delle aziende che in questi anni ha migliorato diversi aspetti, come ad esempio la convenienza delle promo e i loro contenuti.

TIM lancia la sua nuova promo Power Supreme Web ma ecco anche quella con il 5G

Partendo dalla prima, si tratta della Power 5G, offerta che TIM riesce a mettere a disposizione con un prezzo mensile di soli 9,99 euro che risulta bloccato per due anni. Al suo interno gli utenti troveranno minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti, ovviamente verso qualsiasi gestore. Per quanto riguarda la connessione ad Internet, ci sono 50 giga in 5G senza alcun tipo di limite. Bisogna ovviamente ricordare che lo standard di rete è valido solo nelle zone in cui c’è compatibilità e copertura.

La seconda offerta è invece la Power Supreme Web, soluzione che include gli stessi contenuti per quanto riguarda minuti e messaggi ma che si differenzia per quanto concerne la connessione ad Internet. Ci sono infatti 150 giga in 4G ogni mese per un prezzo mensile di 7,99 euro.