La piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo il nuovo Samsung Galaxy Watch 5 in super offerta.

Si tratta dell’ultimo modello del colosso sud coreano, con moltissime funzioni e modalità sport. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Watch 5 in offerta su Amazon

Samsung Galaxy Watch5 è commercializzato in due versioni, con cassa da 40 o da 44 mm, esattamente come il predecessore. Queste due offrono un display Sapphire Crystal Super AMOLED da rispettivamente 1,2 e 1,4 pollici, a risoluzione 396 x 396 o 450 x 450.

Il SoC scelto dal produttore è l’Exynos W920 dual core a 1,18 GHz, affiancato da 1,5 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna. Mette a disposizione connettività LTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC e GPS. A bordo spicca il sensore BioActive, che utilizza un unico chip per la gestione di tre sensori ma ci sono anche il sensore per la temperatura, l’accelerometro, il giroscopio, il barometro, il sensore geomagnetico e quello per la luminosità.

La batteria è da 284 mAh sul modello da 40 mm e da 410 mAh su quello da 44 mm, con supporto alla ricarica rapida wireless. Per tutti gli altri dettagli potete consultare la scheda tecnica completa. Attualmente è proposto sulla piattaforma al prezzo di 223.89 euro invece di 299 euro, scontato del 25%. Seguite questo link per maggiori dettagli.