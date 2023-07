OnePlus sta lavorando ad un dispositivo indossabile unico quanto rivoluzionario. Il nuovo brevetto depositato dal brand indica un nuovo approccio al settore dei wearable che andrà oltre quello dei “semplici” smartwatch.

Infatti, OnePlus ha immaginato un anello smart da indossare sulla punta delle dita. Stando a quanto rilevato da PigTou in collaborazione con David di @xleaks7 possiamo scoprire alcuni dettagli del brevetto.

L’anello smart sarà caratterizzato da una tecnologia avanzata grazie alla presenza di una scheda circuito, alimentazione, processore e persino un modulo Wi-Fi. L’anello andrà indossato in modo tale che i sensori siano posizionati sull’unghia dell’utente.

OnePlus ha progettato e brevettato un device rivoluzionario, si tratta di un anello smart per comandare i device attraverso le air gesture

In questo modo, i sensori del nuovo device OnePlus potranno misurare la forza inerziale e rilevare con precisione il movimento del dito. Il processore elaborerà tutte queste informazioni che verranno convertite in segnali di controllo basati sul movimento.

Attraverso il modulo Wi-Fi, sarà possibile dialogare con device esterni e quindi impartire i comandi. Infatti, la gamma di movimenti che l’anello sarà in grado di rilevare sarà molto ampia, dai movimenti più lenti a quelli più veloci. OnePlus immagina che sarà possibile collegare l’anello smart a smartphone e smart glass, semplificando il modo di interfacciarsi con questi dispositivi.

Ricordiamo che allo stato attuale, si tratta solo di un brevetto. OnePlus ha scelto di depositare questa soluzione per proteggerne la proprietà intellettuale. Non è chiaro se questo device vedrà mai la luce e sarà commercializzato nel breve periodo. Tuttavia, l’anello smart apre interessanti scenari di utilizzo per i device moderni e certamente sarà in grado di rendere le esperienze digitali ancora più intuitive.