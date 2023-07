Che occasioni in casa Lidl, con il nuovissimo volantino potrete avere libere offerte sui migliori prodotti in circolazione, anche tecnologia di ultimo livello, ottima per riuscire a mettervici le mani, senza mai essere minimamente costretti ad investire cifre troppo elevate.

Gli utenti che oggi si vogliono avvicinare all’acquisto di nuovi prodotti da Lidl, devono comunque ricordare che gli ordini possono essere completati solamente nei negozi fisici, non sarà possibile goderne direttamente sul sito ufficiale, o da altre parti in Italia. In parallelo, tutti i prezzi comprendono la solita garanzia legale della durata di 2 anni.

Lidl, le offerte con i migliori prezzi bassi

Un volantino davvero pazzesco è attivo direttamente da Lidl, solo in questi giorni gli utenti sono liberi di accedere ad una infinità di sconti speciali che riescono a coinvolgere anche prodotti per la propria automobile. Tra gli sconti più interessanti annoveriamo sicuramente il tester per batterie, che oggi ha un costo di soli 4,99 euro, oltre a tantissimi accessori che possono facilitare la pulizia della vettura.

Gli utenti che invece sono maggiormente interessati ai prodotti per la casa, possono pensare di acquistare una scopa a vapore 2in1 a soli 49 euro, passando anche per l’aspirapolvere ricaricabile, che costa solamente 89 euro, oppure il lavasuperfici a vapore, il cui prezzo si aggira attorno ai 24,99 euro. Non manca all’appello il lavavetri, che costa 14,99 euro.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente da Lidl, ricordatevi di ricorrere all’acquisto dei nuovi prodotti nei punti vendita in Italia.