Sebbene le battaglie verso la sostenibilità continuino incessantemente per cercare di salvare l’ambiente dall’inquinamento costante prodotto anche dalle nostre auto, al momento, gli italiani tendono a optare per auto a benzina. Non a caso, secondo gli studi, appartiene a loro il primato degli automobilisti più inquinanti d’Europa. Un titolo di certo di cui non andare fieri.

Il futuro dell’automobilismo si proietta verso un’anima più green ed elettrica, ma il presente nel nostro Paese è ancora ancorato al passato, ancorati a delle origini che forse andrebbero superate.

In sostanza, in Italia il termico va ancora per la maggiore, anzi comanda tra le vendite delle quattro ruote.

Le 6 auto a benzina più vendute nel nostro Paese

La classifica riguarda lo scorso mese di giugno e potrebbe anche sorprendervi. Ora a voi la top 6:

Al primo posto, guadagnandosi la medaglia d’oro di questa classifica termica, la MG ZS. Un crossover anglo-cinese che colpisce per la sua modernità e per un prezzo molto accessibile. Di questo modello, solamente nello scorso mese, sono stati venduti ben 2.351 vetture; Il secondo posto forse risulterà più scontato. Infatti, trattiamo di un modello da sempre amatissimo dagli italiani: la Volkswagen Polo, una delle auto più presenti nelle nostre strade. A giugno 2023 di questo modello sono state vendute 915 modelli; Medaglia di bronzo la Jeep Avenger, nata per soddisfare le richieste green, è però la versione a benzina di questa che vende di più. E nello scorso mese sono stati venduti 889 esemplari; Appena fuori dal podio si piazza la Dacia Sandero, un modello dallo stile innovativo ma comunque super accessibile. Auto vendute: 776; Quinto posto per il SUV crossover della gamma della casa di Wolfsburg: la T-Roc. Numero di vendite a giugno scorso: 748; A chiudere la classifica la Citroën C3. L’utilitaria vera e autentica si cui sono stati vendute 746 unità.

Questa scelta non tanto green, probabilmente non è quella più economica, al di fuori di quanto si pensi. Basta considerare l’aumento dei prezzi della benzina di questo mese per cominciare a pensare forse di optare per un’auto differente.