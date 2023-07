Kia EV9, come vi avevamo anticipato in precedenti articoli, ha fatto la prima comparsa sul territorio europeo nel corso del Goodwood Festival of Speed organizzato nel Sussex (il 13 luglio), dopo la presentazione avvenuta a Maggio presso Francoforte. Quanto visto nel corso del suddetto evento si tratta della prima apparizione dinamica, in altre parole è stata la prima occasione nella quale si è potuta osservare la macchina in movimento.

Sono stati oltre 200’000 i visitatori che dal 13 al 16 luglio hanno preso al più famoso evento automobilistico d’estate, anche per la sua cronoscalata, con milioni di telespettatori pronti a seguirlo da casa. La cornice perfetta nella quale mostrare al pubblico il Kia EV9, il primo SUV completamente elettrico di Kia, pronto a mettersi alla prova nella cronoscalata, con la pilota Jade Paveley al volante della vettura. Lo stesso periodo è stata anche la perfetta occasione per toccare con mano il nuovo modello, esposto al “First Glance Paddock“, nella Electric Avenue, la strada ideale nella quale è stato possibile trovare un ricco numero di vetture completamente elettriche.

Kia EV9 e Festival of Speed di Goodwood

Il Festival of Speed di Goodwood è la più grande manifestazione del settore al mondo, organizzata direttamente nella Goodwood House in Inghilterra, una tenuta completamente privata, nel corso della quale ogni estate gli espositori, i giornalisti, gli appassionati ed i produttori, si danno appuntamento per mettere alla prova le nuove vetture, ma anche per dare sfoggio dell’innovazione e discutere di come potrà cambiare il futuro dell’automotive.

L’attesa per questa Kia EV9 è davvero tanta, proprio oggi l’azienda ha ufficializzato i prezzi di vendita per il mercato europeo.